IIS D’Aosta, avviati i lavori di rifacimento della copertura

L’AQUILA – Consegnati all’impresa i lavori di rifacimento della copertura per l’IIS A. D’Aosta.

Sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria DEMA srl di L’Aquila i lavori di realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque piovane sulle coperture dei lotti 1° e 2° dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. D’Aosta” di L’Aquila, per un importo da contratto di 309 mila euro. I lavori, che avranno una durata stimata in cinque mesi e sono stati finanziati con il bilancio 2019 della Provincia dell’Aquila, si sono resi necessari per la risoluzione definitiva dei problemi di infiltrazione di acqua piovana, sia nei laboratori di meccanica che in varie aule.

“Questi interventi – dichiara il Vice Presidente della Provincia dell’Aquila Vincenzo Calvisi, con delega all’edilizia scolastica – si aggiungono ai lavori già in corso all’Itis “A. D’Aosta” per 267 mila euro per l’adeguamento degli impianti elettrici e meccanici nei laboratori ed ai lavori conclusi lo scorso anno per 47 mila euro per la sistemazione degli impianti idraulici esterni. Sono opere che ci erano state sollecitate anche dalla dirigenza scolastica, cui riusciamo oggi a dare concreta risposta, in uno degli istituti più importanti del nostro territorio. Per questo edificio non sono ancora stanziate risorse per la futura ricostruzione, che avrà tempi certamente lunghi, e per questo non erano più rinviabili questi importanti interventi di manutenzione straordinaria, al fine di garantire la piena fruibilità di tutta la struttura”.