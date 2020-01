Sant’Agnese 2020, tutti gli eletti delle congreghe

Lingue lunghe, a rapporto! Torna, come ogni anno, la tradizione di Sant’Agnese: anche in questo 2020 sono moltissimi gli aquilani che, attorno a una tavola imbandita, eleggeranno le lingue più lunghe della compagnia.

In casa o in trasferta, la “tradizziò” è “tradizziò” e il 21 gennaio si festeggia, in maniera goliardica, la festa di Sant’Agnese e delle Malelingue: ma in molti, approfittando del fine settimana precedente, già hanno scaldato i motori.

Fra i primi ad assegnare le cariche, nella serata di sabato, il comitato Skiappons.

Molte altre cene e conviviali si succederanno fino al giorno clou di Sant’Agnese, il 21 gennaio e, c’è da scommetterci, anche fino al prossimo fine settimana.

Di seguito, potete trovare i link agli articoli con i nomi degli eletti di tutte le congreghe: inviateci nomi, cariche e una foto all’indirizzo email ilcapoluogo@gmail.com

