Sant’Agnese 2020, gli eletti del comitato Skiappons

La classica cena di Sant’Agnese per il rinnovo delle cariche del comitato Skiappons ha riservato non pochi colpi di scena!

Il presidente Vittorio Di Cesare, neo rieletto dopo ben due ballottaggi, ha dovuto cedere la carica de Zillusu, che deteneva da anni, a Domenico Carota, il quale a sua volta ha ceduto la carica di Scoppa e Raccappa, con la relativa conduzione del programma su Radio Scoppatore, a Luigi Cricchi.

Quest’ultimo, per motivi di lavoro, ha votato via WhatsApp. Il Carota ha fatto comunque incetta di cariche: gliene sono state assegnate altre cinque: Capisciò, Occa aperta, Lengua zozza, Fischi pe fiaschi e l’ambita Mamma deji c.. deji atri.

Ecco tutte le altre cariche per Sant’Agnese, edizione 2020:

Vice presidente: riconfermato Stefano Amici

Segretario e Trituratore: Domenico Renzi

Tesoriere e Recchia fredda : Gigi Addario

Lima sorda e Umbrusu : Alberto Mastropietro

Lavannara e Taglia e cuci : Daniela Nolletti

Badessa: Daniela Balbo

Traffichinu e Strascinu : Pierluigi Taglione

Tifosu: Gianluca C.

Solaru: Vincenzo F.

Il comitato Skiappons vi dà appuntamento al prossimo anno e vi invita a prendere visione della propria pagina facebook “Gli Skiappons Storici”.