Sabato sera di incidenti: investito ragazzo su Viale della Croce Rossa

Sabato sera funestato da incidenti: il bilancio è di diverse auto coinvolte in tamponamenti e due feriti.

L’incidente con le conseguenze più rilevanti ha coinvolto un trentenne su viale della Croce Rossa, poco dopo le 18:30: il giovane è stato investito all’altezza del negozio di frutta gestito da egiziani. Sul posto Polizia Municipale e un’ambulanza che ha poi trasportato il ragazzo al San Salvatore in codice giallo. Diverse fratture ma non è in pericolo di vita.

È un tratto di strada nel quale non capitano raramente incidenti: le automobili di fatto si incanalano in uno stretto imbuto che convoglia il traffico proveniente da Viale della Croce Rossa e via Roma su viale Corrado Iv.

Pochi minuti prima, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza erano intervenuti a Santa Barbara, all’altezza del complesso sportivo VerdeAqua. Tre le vetture coinvolte in un tamponamento. Una di queste è uscita fuori di strada e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per tirare fuori un occupante della automobile che è stato,successivamente, trasportato in ospedale.

Una distrazione, l’asfalto reso viscido dalla pioggia insieme, probabilmente, ad una mancata precedenza avrebbero causato l’incidente.

Poi un altro incidente sulla Mausonia, in cui due macchine si sono scontrate all’altezza del complesso Arcobaleno, e l’auto finita, per ragioni ancora da chiarire, sui binari della ferrovia all’altezza di Pile, con il provvidenziale intervento dei poliziotti ad evitare conseguenze peggiori.

Dall’approfondimento del Capoluogo effettuato sulla base degli incidenti degli ultimi mesi,tra le strade aquilane teatro del maggior numero di incidenti negli ultimi mesi ci sono via XX Settembre, via Strinella, via Panella, la Strada Statale 17 e la Strada Statale 80. Proprio su via Panella, la strada a ridosso della Questura – spesso sede di incidenti e investimenti – è stato portato a 30 km orari il limite di velocità, con la contemporanea installazione delle strisce pedonali a LED, così come su Viale della Croce Rossa.

L’utilizzo dello smartphone mentre si è alla guida, l’uso di alcool e droghe: queste le principali cause di incidenti stradali individuate dall’Osservatorio per la sicurezza stradale che si è riunito la scorsa settimana in Prefettura.

Un summit che ha messo sotto la lente d’ingrandimento le problematiche, soprattutto, della Strada Statale 690 (c.d. Superstrada del Liri); della Statale 17 (soprattutto nel tratto dalla Valle Peligna a Castel di Sangro), della Statale 5 (nel tratto della Conca del Fucino e Avezzano) e della Statale 153 (da Navelli a Bussi), nonché quelle delle rotatorie e dei tratti autostradali che interessano la provincia.

Nessuna rilevante criticità sul territorio provinciale: ma verranno potenziati i servizi di controllo anche in prossimità dei luoghi di aggregazione giovanile, non trascurando al contempo la adeguata manutenzione ed illuminazione delle arterie stradali soprattutto in prossimità dei centri urbani.