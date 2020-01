Post L’Aquila-Villa Mattoni, Sciarra: “Oggi segnale importante”

Nel post L’Aquila-New Club Villa Mattoni, terminata 4-0, arrivano le parole dei protagonisti. Ai microfoni della stampa, il vice allenatore rossoblù Andrea Sciarra.

“Nel primo tempo, loro hanno fatto di tutto per farci giocare male. Siamo soddisfatti anche della nostra prima frazione, la linea difensiva è stata molto ordinata. Carosone? Sta molto bene, come tutti gli attaccanti. È importante, c’è grande competizione e tutti sono a disposizione. Questa partita è stata un bel segnale”.

Prosegue l’allenatore del Villa Mattoni Daniele Fanì.

“Sono state due partite in una: nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo è venuta fuori L’Aquila. Non era qui che dovevamo venire a fare punti. Quello che sta facendo L’Aquila è qualcosa di grandioso. Noi dobbiamo solo continuare a fare punti”.

Conclude Daniele De Angelis, autore di una rete nel match.

“Ci tenevo a questa partita, come tutti. Sapevamo di affrontare una squadra molto impegnativa. È andata bene, anche per il goal. Vogliamo continuare così. Ero un po’ nervoso per la panchina, com’è giusto che sia, ma il mister fa le sue scelte. Qui mi trovo benissimo, più passa il tempo, più la sento come una seconda casa. Questa vittoria è dedicata a Marchetti”.