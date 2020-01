L’Aquila, morta l’insegnante colpita da meningite

Non ce l’ha fatta la donna colpita da meningite pneumococcica, ricoverata da mercoledì sera al San Salvatore dell’Aquila.

È la stessa Asl a dare il triste annuncio nel primo pomeriggio di oggi. Sono state avviate le procedure per l’accertamento della morte cerebrale, così come prevede la legge.

La paziente era stata ricoverata mercoledì scorso nel reparto di Rianimazione del San Salvatore dopo essere stata colpita da meningite pneumococcica: si tratta di una forma che, come già precisato venerdì scorso, non è contagiosa, non necessita di un’attività di profilassi e dunque non comporta rischi per la popolazione.

L’insegnante, 46anni, ha lavorato in diversi plessi scolastici, oltre alla De Amicis. Attualmente insegnava presso il Circolo Amiternum.

L’azienda sanitaria, che ha profuso tutto il suo impegno per assistere la paziente, a cominciare dai medici della Rianimazione, attraverso il manager Roberto Testa partecipa al dolore dei familiari per la grave perdita.

Le più sentite condoglianze dalla redazione de Il Capoluogo