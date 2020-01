L’Aquila 1927: 4-0 al Villa Mattoni

4-0 il risultato finale del match che ha visto contrapposti L’Aquila 1927 e New Club Villa Mattoni.

Mister Roberto Cappellacci opta ancora per Di Girolamo tra i pali, come anticipato in conferenza stampa pre-gara. Di nuovo Casimirri e Passacantando titolari, torna Zanon per squalifica, ma L’Aquila perde Morra per lo stesso motivo. Dal primo minuto Carosone, in panchina De Angelis.

14′, arriva la rete del vantaggio: rasoiata di Catalli che si infila in porta, complica la deviazione di un avversario. Sei minuti dopo, L’Aquila ci riprova: Maisto tenta con una rasoterra che termina di poco a lato. I rossoblù soffrono qualche sgaloppata degli avversari, ma la prima frazione di gioco è povera di occasioni. Fine primo tempo, risultato parziale 1-0.

11′ della ripresa, L’Aquila trova la rete del raddoppio: La Selva per Carosone che di punta beffa Di Giuseppe. Trascorrono solo due minuti e i rossoblù vanno ancora in goal: questa volta, ad essere servito è proprio La Selva, che imbuca alle spalle del portiere avversario. 28′, arriva la quarta rete di giornata: su errore difensivo, approfitta De Angelis che prende palla e infila in porta. Risultato finale, 4-0.

L’AQUILA 1927: Di Girolamo, Casimirri (35′ st Santarelli), Mohammed, D’Amico, Zanon, Di Francia, La Selva (22′ st Pizzola), Passacantando (17′ st Rampini), Carosone (14′ st De Angelis), Catalli (30′ st Di Norcia), Maisto. A disp.: Sinopoli, Campagna, Cianfrini, Di Norcia, Micantonio. All. Roberto Cappellacci.

NEW CLUB VILLA MATTONI: Di Giuseppe, Migliori, Braka, Scartozzi D., Bizzarri, Traini (30′ st Capretti), D’Ippolito, Scartozzi F. (33′ st Granito), Di Simplicio (22′ st Tempestilli), Porcu (40′ st Giovanni), Tako. A disp.: Pompei, Tamburrini, Disabatino, Miniscalco, Marozzi. All. Daniele Fanì.

ARBITRO: Gianluca Fantozzi (Avezzano).

ASSISTENTI: Giada Di Carlantonio (Teramo), Fabrizio Aspide (Chieti).

AMMONITI: Di Girolamo, Zanon, Scartozzi F., Carosone, Bizzarri.