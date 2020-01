L’Aquila, tamponamenti e incidenti in città

Vigili del fuoco e 118 al lavoro nel tardo pomeriggio di oggi per due distinti incidenti avvenuti a L’Aquila.

Intorno alle 18:15 il primo incidente a Santa Barbara, nei pressi del complesso sportivo VerdeAqua: tre vetture coinvolte in un tamponamento. Una di queste è uscita fuori di strada e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per tirare fuori un occupante della automobile che è stato,successivamente, trasportato in ospedale.

L’asfalto reso viscido dalla pioggia insieme, probabilmente, ad una mancata precedenza avrebbero causato l’incidente.

Pochi minuti più tardi, altro incidente su viale della Croce Rossa, all’incrocio con via Roma, davanti al negozio di frutta gestito da egiziani: anche qui, sul posto, Vigili del Fuoco e 118. Traffico congestionato in zona.

in aggiornamento