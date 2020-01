L’Aquila 1927: terzo main sponsor e nuove panchine

L’Aquila 1927 presenta il terzo main sponsor: si tratta di “Dalmar”, società che si occupa di spedizione e fornitura di articoli per impianti sportivi.

“Tutto è nato dal voler migliorare il nostro impianto – ha affermato il presidente rossoblù Stefano Marrelli – l’idea era quella di sostituire le panchine: sono state realizzate 32 sedute di ultima generazione. Inoltre, ci è stato fornito materiale di allenamento per la squadra. Ringraziamo anche “Piccolo Spazio Pubblicità”, che ha completato le panchine con lo skyline della città”.

Mario D’Alessandro, presidente di Dalmar, aggiunge il proprio commento.

“Per me essere qui è un piacere. Sono stato vicepresidente dell’Aquila Calcio in passato: torno in altre vesti, ma ne sono sempre felice. Questa esperienza mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone che mettono impegno e passione nella squadra della propria città. L’Aquila, al momento, è in una categoria che non le compete, ma con l’impegno sarà possibile tornare a livelli più alti”.

Questo il primo step per il miglioramento dello stadio Gran Sasso d’Italia: come spiegato dal vicepresidente Massimiliano Barberio, entro fine anno si procederà con i lavori per rendere accessibile a tutti la curva dell’impianto, come anticipato nel corso della tavola rotonda in occasione della “Christmas Cup”. I prossimi obiettivi, inoltre, la realizzazione della cabina stampa per i giornalisti e la chiusura dello scheletro alle spalle del settore ospiti.