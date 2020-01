L’Aquila 1927, Cappellacci si prepara ad ospitare il Villa Mattoni

di Claudia Giannone

Conferenza pre-gara per il tecnico rossoblù Roberto Cappellacci, alla vigilia del match casalingo contro il New Club Villa Mattoni.

“Veniamo da una discreta partita: abbiamo fatto il nostro dovere, quello che non avevamo fatto domenica scorsa in casa. La partita non sarà sicuramente facile: il Villa Mattoni ha giocatori di grande qualità e un allenatore di grande qualità. Nell’ultima partita, hanno messo in grande difficoltà una squadra come la Santegidiese. Le partite vanno sempre giocate”.

“Mancherà Morra, che è squalificato – ha proseguito Cappellacci – mentre tornerà Zanon. Marchetti, ormai, è sulla via dell’operazione. Veniamo da un periodo in cui non abbiamo mai avuto la possibilità di allenarci per una settimana intera. Questa sarà l’ultima di una serie di partite che vogliamo lasciarci alle spalle. Dobbiamo vincere. Finiamo bene il mese di gennaio e poi penseremo al resto”.