Non un compleanno qualunque, 60 candeline da spegnere tutte d’un fiato. Tanti auguri a Tonino Di Cesare, che oggi compie 60 anni.

Buon compleanno a Tonino! Auguri doppi perché oggi è Sant’Antonio Abate, giorno del suo onomastico.

Un traguardo importante per Tonino, dirigente del Consorzio acquedottistico marsicano, ex amministratore comunale ed ex presidente della Pro loco di Civita D’Antino, il piccolo borgo rovetano dove è nato e cresciuto.

60 anni di progetti e iniziative di fronte ai quali Tonino non si è mai tirato indietro. Senza dimenticare quel tifo appassionato per la Juve, accompagnato dai riti scaramantici, con lo stesso orologio e la stessa sciarpa bianconera. Sessant’anni di sorrisi, impegno e sfide. Chissà quale sarà la prossima… Tanti auguri!