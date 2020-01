Il Prefetto Cinzia Torraco in visita a Campotosto

CAMPOTOSTO – Il Prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco incontra il sindaco.

Lo aveva anticipato durante il suo primo incontro con la stampa e ha già iniziato l’annunciata attività informativa e di ascolto il nuovo Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, che oggi ha incontrato il sindaco di Campotosto Luigi Cannavicci e i suoi collaboratori.

“Èintenzione del Prefetto – spiegano dall’Ufficio stampa – tramettere a tutti i cittadini e gli amministratori della provincia la vicinanza delle istituzioni, nel caso specifico della Prefettura, e nel contempo la consapevolezza di poter essere coadiuvati e supportati nei tentativi di superamento delle difficoltà che affliggono la quotidianità di abitanti e amministratori dei Comuni aquilani. Il Prefetto è stato ricevuto nella Sede Comunale, in un’atmosfera di grande cordialità, dal Sindaco di Campotosto, Luigi Cannavicci, e dai suoi collaboratori ed ha avuto modo di poter raccogliere tutte le istanze afferenti alle varie tematiche riguardanti il territorio in questione, per lo più riguardanti la problematica della ricostruzione post terremoto con i due eventi del 2009 e del 2016 ad essa collegati, e quella delle difficoltà quotidiane amministrative, legate anche alla nota questione della carenza di segretari comunali nelle aree interne. Grande attenzione ed ascolto sono state altresì rivolte alle istanze pervenute dai singoli abitanti che il Prefetto ha potuto incontrare nella visita all’interno dell’abitato di Campotosto e delle frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli ed Ortolano”.

Nella prossima settimana proseguiranno gli incontri previsti con altri Comuni presso i quali il Prefetto avrà modo di conoscere Sindaci ed amministratori locali.