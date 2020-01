Buon compleanno Giovanna!

Compie oggi gli anni Giovanna Laurini: auguri!

Una giornata speciale per la vulcanica Giovanna: e auguri, altrettanto speciali, le arrivano sulle pagine del Capoluogo dalle sue sorelle.

Auguri per i suoi primi 40 ad una sorella intelligentissima, simpaticissima, dinamica ed ironica… semplicemente PROROMPENTE!! La figlia/sorella/zia/mamma che tutti vorrebbero, ma che, ahimè, è solo meravigliosamente nostra!!! Per tutte le risate e per rendere sempre ogni giorno unico ed irripetibile… Auguri grande straordinaria “nens” … dalle tue sorelline Mau ed Els

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica con la quale potete fare gli auguri o una sorpresa ai vostri cari! Scrivete al tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.