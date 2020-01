Viva!, la Onlus compie un anno: missione benessere

Domenica 19 gennaio la cerimonia per il primo traguardo di Viva!, l’associazione che si propone di sostenere la bellezza e il benessere psico-fisico di tutte quelle donne che combattono contro il cancro. Lo fa proponendo trattamenti gratuiti che aiutino le donne a riscoprirsi belle, ma soprattutto a riscoprirsi donne.

Un anno di aiuti concreti, che hanno restituito il sorriso a tante donne, più di 30. Domenica a Villa Giulia un evento per celebrare insieme un anno di solidarietà verso chi ha deciso di chiedere aiuto. Cena e musica dal vivo a partire dalle 19,30. Il contributo della serata sarà destinato alle risorse che Viva! investe per sostenere le donne che lottano per sconfiggere il cancro.

“La nostra associazione, nata da meno di un anno, si pone come obiettivo quello di promuovere, attraverso la Medicina Estetica, la dermopigmentazione, la cura di sé in generale, un miglioramento della qualità di vita delle pazienti oncologiche, di conseguenza un miglior approccio alla malattia e alle cure da affrontare.

L’estetica oncologica non solo restituisce alle pazienti la loro immagine, ma qualcosa di più profondo e prezioso, la sicurezza, il rispetto e l’amore verso se stesse. I trattamenti estetici divengono, così, vere terapie psicologiche, in grado di riportare le pazienti a ritrovare la propria identità personale e a rimpossessarsi della loro vita.

Ad oggi, in meno di un anno dall’inizio della nostra attività abbiamo trattato 31 pazienti.

Il beneficio si è tradotto in un ritorno per il territorio, come unico progetto del Centro Italia, che offre servizi altamente professionali, completi e gratuiti, alla popolazione di donne affette da tumori. Inoltre il Progetto è stato esteso a tutto il territorio della provincia di L’Aquila, ad altre province come quella di Teramo con ritorno per tutto la nostra area.

Domenica 19 gennaio, ad un anno della nascita di questo Progetto festeggeremo insieme, nel corso di una serata in cui parte del ricavato andrà a sostenere la nostra attività. Per motivi organizzativi il biglietto va acquistato prima della serata, presso Estetica Medica, presso i parrucchieri Accadeny o chiamando questi numeri, Maria Rosaria Autore 3283418189 , Tina Sidoni 3471737084 e Donatella Autore 3470329084″.