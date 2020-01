Lega l’Aquila, fototrappole per l’abbandono dei rifiuti

Fototrappole per contrastare all’Aquila l’abbandono dei rifiuti.

La proposta di installazione di fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti arriva con una nota a firma di Laura Cucchiarella e Andrea Costantini (Lega).

“Siamo in attesa – scrivono in un comunicato stampa il consigliere comunale leghista Laura Cucchiarella ed il segretario provinciale della Lega Giovani Andrea Costantini – di poter installare, non appena saranno acquistate dall’Amministrazione Comunale, fototrappole e telecamere in corrispondenza dei cassonetti ubicati nelle aree più aggredite dall’abbandono dei rifiuti”.

“Sono state già fatte le dovute segnalazioni all’Assessorato all’Ambiente, guidato dal leghista Fabrizio Taranta, che ha dato la sua disponibilità ad intervenire prioritariamente lì dove si accumula una grande quantità di rifiuti, conferiti spesso anche dai cittadini dei comuni limitrofi e dove, troppo di frequente, si rinvengono piccoli cumuli di ingombranti di ogni natura”.

“Al fine di arginare questo fenomeno di inciviltà, verranno posti sotto controllo i cassonetti situati a Civita di Bagno in Via Marsicana ed a Monticchio in Via R. Volpe. Un altro passo verso la copertura totale della città, per difendere il decoro e l’igene pubblica”.

“Ne approfittiamo – concludono il consigliere ed il segretario giovanile – per ringraziare gli operai dell’Asm per il lavoro costante e minuzionso, e l’assessore Taranta per la dedizione e l’impegno quotidiano”.