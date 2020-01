Auguri nonna Maria, 100 di queste fettuccine!

Auguri a Maria Velocci, che oggi compie gli anni.

Buon compleanno Maria, 81 anni di saggezza, dispensata da infiniti proverbi di un tempo. Di allegria, con quel sorriso sulle labbra che non la abbandona mai. Di pazienza, di fronte a tutte le sfide che la vita le ha messo davanti.

Mamma premurosa, cuoca prediletta dei nipoti ed esperta nel lavorare a maglia. Mai stanca e sempre all’opera nello svolgere le faccende domestiche. Famosa, soprattutto, per le sue fettuccine, o tagliatelle. Non c’è domenica che passi senza che non si sporchi le mani di farina e impasti per il pranzo suo e di chi le vuole bene.

Auguri Maria, la nonna che tutti vorrebbero!