Asl1, avviso per la nomina di direttore amministrativo

La Asl Avezzano Sulmona L’Aquila ha indetto l’avviso pubblico per la nomina del Direttore amministrativo aziendale, contestualmente alla Asl Lanciano Vasto Chieti, che ha avviato identica procedura per la scelta del Direttore sanitario.

I Direttori generali delle due Aziende, rispettivamente Roberto Testa e Thomas Schael, hanno dato rapidamente seguito alla delibera approvata il 9 gennaio scorso dalla Giunta regionale, secondo cui tali nomine devono essere precedute da un avviso pubblico per consentire ai potenziali candidati, in possesso dei requisiti, di manifestare l’interesse a partecipare alla selezione.

Il termine per presentare la domanda è fissato a 15 giorni dalla data della pubblicazione sui siti Internet delle due Asl. Le commissioni esaminatrici che valuteranno i candidati e provvederanno a formulare l’elenco degli idonei, saranno costituite da due componenti scelti dal Direttore generale e da uno indicato dal Rettore dell’Università di Chieti-Pescara, per il sanitario, e di L’Aquila per l’amministrativo.