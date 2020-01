Soccorso infarti, la telemedicina sulle ambulanze aquilane

L’AQUILA – La telemedicina sale sulle ambulanze: i dati dell’elettrocardiogramma in tempo reale in reparto.

I dati dell’elettrocardiogramma inviati in tempo reale dall’ambulanza del 118 alle cardiologie degli ospedali di L’Aquila, Avezzano e Sulmona per decidere dove è più opportuno trasportare il malato, guadagnando minuti preziosi e seguendo il percorso di assistenza più adeguato. È il sistema di telemedicina messo a punto dalla Asl della provincia di L’Aquila, che verrà attivato a breve, per rispondere in modo più efficace alle necessità legate alle prestazioni tempo-dipendenti, in particolare sull’infarto, in cui il fattore tempo gioca un ruolo decisivo.

In sostanza le ambulanze del 118 della Asl, durante l’intervento di soccorso di pazienti con infarto, potranno inviare i dati dell’elettrocardiogramma, effettuato a bordo, ai reparti di cardiologia dei 3 ospedali citati, in virtù di elettrocardiografi portatili e smartphone. La trasmissione in tempo reale del risultato dell’esame sarà possibile con l’utilizzo di 20 dispositivi palmari, in dotazione agli operatori medici del 118 a bordo dell’ambulanza. I dati verranno letti tramite dei terminali, cioè pc, collocati nelle cardiologie e nella centrale operativa del 118. Questo sistema di telemedicina darà così la possibilità di valutare al momento a quale ospedale, tra L’Aquila, Avezzano e Sulmona, trasferire il paziente, affidandolo in prima battuta al pronto soccorso e successivamente alla cardiologia dell’ospedale prescelto, già allertata e in possesso dell’esito dell’elettrocardiogramma. Ai primi di gennaio è stata effettuata la formazione del personale del 118 e nei prossimi giorni sarà la volta di quello che lavora nelle cardiologie degli ospedali interessati. Completata la formazione di tutti gli operatori interessati si procederà all’attivazione del nuovo servizio.