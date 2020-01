Ricostruzione scuole, le precisazioni del Comune

Ricostruzione scuole L’Aquila, arriva la risposta del Comune alla richiesta dei consiglieri de Il Passo Possibile di commissariare l’ente.

“Le dichiarazioni recentemente rese in una nota firmata dai consiglieri comunali del Passo Possibile spingono il Settore Ricostruzione Beni Pubblici a chiarire alcuni aspetti ritenuti utili a dare chiarezza”. Così dal Settore Ricostruzione Beni pubblici del Comune dell’Aquila che sottolinea:

“In riferimento alla dichiarazione che “…il Comune che pur avendo in cassa stanziamenti…” si precisa che:

-Per la SCUOLA PRIMARIA “CELESTINO V” in località VALLE PRETARA sono stati attualmente finanziati solo € 300.000, e non l’intera somma prevista dalla Delibera CIPE 110/2017, che sono necessari per la demolizione del fabbricato il cui progetto, predisposto all’interno del Settore per velocizzarne l’attuazione, è stato già approvato.

La gara per la demolizione è stata già avviata. Si ribadisce comunque che il Documento Preliminare alla progettazione per la Ricostruzione della Scuola era stato già approvato con D. G. C. 431 del 07/10/2019, ma la Dirigenza del Provveditorato aveva richiesto di soprassedere all’invio degli atti stante l’impossibilità ad adempiere agli obblighi (come poi effettivamente accaduto) a causa della carenza di organico. Comunque gli atti sono stati trasmessi l’11/10/2019 al Provveditorato che ha ritrasmesso gli atti all’ANAC dopo un mese ed esattamente il 12/12/2019 rendendo, come era prevedibile, inutile qualsiasi attività.

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA PETTINO-VETOIO la situazione è leggermente diversa. Il finanziamento di € 2,400,000.00 proveniente dal DECRETO DISET 48/2013 – modulata con DELIBERA G.C. 210/2015 – non è stato utilizzato dall’Amministrazione comunale dell’epoca perché non fu nominato un Responsabile del Procedimento. Pertanto esiste un ritardo di cinque anni, superato con la recente nomina fatta da questo Settore con Determina Dirigenziale n. 1175 del 09/04/2019. Anche per questo immobile, il cui progetto di demolizione è stato predisposto all’interno del Settore per velocizzarne l’attuazione, è stata già avviata la gara per la demolizione.

Relativamente ai rapporti col Provveditorato si precisa che il Documento Preliminare alla progettazione per la Ricostruzione della Scuola era stato già approvato con D. G. C. 427 del 01/10/2019, ma non trasmesso su richiesta della Dirigenza del Provveditorato. Comunque gli atti sono stati successivamente trasmessi l’11/10/2019.

Pertanto l’affermazione “…la Celestino V e la Pettino-Vetoio sono scuole che in base all’accordo, hanno importi sotto la soglia comunitaria e pertanto il Comune avrebbe dovuto curare il progetto preliminare (e tutti gli altri adempimenti scritti all’art. 4, come i pareri, la verifica e la validazione dei progetti) invece di scaricare tali incombenze sull’accomodante Provveditorato…” non è corretta e non precisa che le gare di progettazione erano in capo al Provveditorato, in base all’accordo scaduto il 31/12/2019, e non del Comune. Inoltre si segnala che la Scuola Pettino-Vetoio poteva essere attualmente già ricostruita se nel 2015 fosse stato attivato il relativo procedimento, ancor più con l’intero importo richiesto già trasferito all’Amministrazione comunale.

-In riferimento alla SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “GIOVANNI XXIII” in Viale Duca degli Abruzzi, il Provveditorato doveva redigere il Progetto, come previsto nell’Accordo. In data 7/6/2019 il Comune ha trasmesso al Provveditorato i documenti richiesti dall’accordo. A novembre, a seguito della richiesta da parte di questo Settore circa lo stato di attuazione di tale progettazione, il Provveditorato ha trasmesso il “Documento Preliminare alla progettazione” relativo alla demolizione e ricostruzione della Scuola che, prontamente istruito da parte di questo Settore, ed è stato approvato nella seduta di giunta comunale che si è tenuta oggi, 15 gennaio 2020.

-Infine per la SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “TEN. C. TARANTA” LOC. ARISCHIA e la SCUOLA PRIMARIA “MARIELE VENTRE” – LOC. PETTINO si fa rilevare che entrambi i lavori sono iniziati nel 2019 su forte impulso di questa Amministrazione, in quanto i progetti erano stati approvati nel 2015.

Infatti su 16 interventi di ricostruzione dell’edilizia scolastica solo questi 2 sono stati attivati prima del 2017 e questo non è certo imputabile a questo Settore Ricostruzione Beni Pubblici, che quotidianamente opera per recuperare il grave ritardo nella ricostruzione pubblica e, specialmente, delle scuole”.

“Il pressapochismo dei consiglieri del Passo possibile – dichiara il portavoce di Fratelli d’Italia, Michele Malafoglia, replicando alle stesse accuse – è disarmante. Sono parte integrante di una coalizione, quella di centrosinistra, che in dieci anni è riuscita ad avviare le procedure per sole due scuole, dimenticandosi di tutte le altre. Si sta facendo finalmente facendo chiarezza, inoltre, sulle reali responsabilità dei ritardi nella ricostruzione degli istituti di competenza comunale. Sarebbe, ancora una volta, bastato giusto un piccolo sforzo mnemonico, o magari informarsi, a quelli del Passo possibile per non fare l’ennesima figuraccia da pressapochisti o dilettanti allo sbaraglio”.