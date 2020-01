Ennesima auto danneggiata: sos vandalismo

Auto in strada danneggiate. Il fatto, l’ennesimo, è avvenuto questa notte ad Avezzano.

L’auto era parcheggiata dinanzi all’abitazione di una residente, in zona San Rocco. Come si vede dalle immagini il finestrino dello sportello anteriore di guida è stato completamente frantumato.

All’interno dell’auto, per la notte, non era stato lasciato alcun oggetto di valore. Il danneggiamento della vettura, però, potrebbe anche essere stato un semplice atto di vandalismo, in considerazione dei frequenti eventi del genere che si verificano per le vie del centro, soprattutto nei sabato sera.

A fare le spese di questi atti vandalici le auto in sosta in strada. Di residenti e non residenti, giunti da fuori città per trascorrere la serata nei locali avezzanesi, che sempre più spesso si ritrovano di fronte ad amare sorprese.

La denuncia social dell’ultima vittima, in ordine di tempo, degli atti vandalici in città: “Oggi è toccato a me, ma ormai succede tutti i giorni! È possibile che non si possa fare nulla? Qualche pattuglia di controllo la notte?”, si chiede la proprietaria dell’automobile danneggiata.