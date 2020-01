Tra chiazze di vomito e urina, fuga dal centro storico

L’AQUILA – Degrado in centro storico, la segnalazione a #dilloalcapoluogo.

“L’Aquila ridotta a orinatoio con il silenzio assenso delle autorità e di chi dovrebbe occuparsi della pulizia e dell’igiene delle nostre strade”. Dura la denuncia che arriva alla nostra rubrica #dilloalcapoluogo a firma altrettanto eloquente: “Un cittadino schifato e amareggiato in cerca di casa altrove”.

“Tutti gli appelli a un maggiore senso civico – sottolinea il lettore – sono inutili in questa società ormai marcia e priva di qualsiasi forma di rispetto. Chi di dovere intervenga per porre fine a questo scempio che si ripete tutte le settimane. In allegato il video di due strade secondarie adiacenti a via Garibaldi (nota zona di movida, violenze, urla, spaccio e chi più ne ha più ne metta): chiazze di vomito e urina ogni metro, con annesso cattivo odore. Complimenti a tutti!”.

Ecco il video

