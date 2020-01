Tanti auguri Alessandro

Tanti auguri ad Alessandro Cantalini per i suoi 18 anni!

Tanti auguri ad Alessandro nel giorno del suo compleanno più importante, quello dei 18 anni, il giro di boa della maggiore età.

Appassionato d’arte teatrale, volto noto, Alessandro Cantalini ha recitato in L’Aquila Grandi Speranze e non solo!

Gli auguri ad Alessandro di mamma Katia:

“In questi anni mi hai fatto arrabbiare, disperare, preoccupare ma soprattutto sorridere, gioire ed emozionare. Stai diventando uno splendido uomo e sono molto orgogliosa di te. Resta sempre così, meravigliosamente imperfetto amore mio. Buon compleanno +18”.

Gli auguri ad Alessandro di zia Roberta:

“Ti auguro una vita piena di sogni realizzati e di amore! Con il tuo arrivo, quel lunedì mattina presto di 18 anni fa, è iniziata la rimonta dei rossi in famiglia! Per questa strana potenza del DNA, è riaffiorato il rosso della bisnonna Continenza nei geni dei gemelli e, così, il rosso rame si è imposto in famiglia!

Tantissimi auguri dagli inseparabili cugini Cantalini, Daniele e Andrea❤️

Buon compleanno Kanta!”

A questa schiera di auguri pieni d’amore e buoni sentimenti si aggiunge anche la redazione del Capoluogo.