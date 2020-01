Masterplan, D’Annuntiis: Governo dei risultati, non delle apparenze

“Questo Governo regionale, al contrario di quanto asserito dai seguaci del fuggitivo ex presidente D’Alfonso, sta dimostrando di basare la propria azione sulla linea della concretezza realizzativa di progetti a vantaggio del territorio abruzzese”. Lo afferma il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis.

D’Annuntiis ha poi aggiunto: “È infatti tramontata l’era dei proclami e delle false promesse ai territori che hanno caratterizzato l’amministrazione di centrosinistra (sono tante le lettere di concessione di finanziamenti in ‘bitcoin’ che girano sul territorio), sono stati sbloccati dalla Giunta Marsilio milioni di euro di progetti che erano impantanati nei meandri del Masterplan, senza che questi potessero avere speranza di trovare realizzazione. Al nostro insediamento abbiamo trovato un elenco di opere, per la maggior parte carenti persino di progettualità minima”.

“Per quanto riguarda invece i sette interventi a cui fa riferimento il presidente regionale del Pd, in luogo del livello di progettualità assicurato in delibera, abbiamo trovato solo un elenco che non rispecchiava in alcun modo le caratteristiche progettuali dichiarate al Cipe per ottenere il finanziamento”.

D’Annuntiis replica anche per quanto concerne il finanziamento sulla Prati di Tivo SP43 – Pietracamela. “Nella delibera approvata dal centrosinistra, viene indicato lo stato di progettazione come ‘esecutivo’ quando invece si è verificato che il livello di progettazione era ancora allo stato ‘preliminare’. Questo governo Regionale, continuerà a ribadire, attraverso la realizzazione di opere strategiche per tutto l’Abruzzo, il rilancio della nostra Regione con il conseguimento di risultati concreti e non di certo con una ‘rincorsa all’apparire’ che è stato invece caposaldo del precedente governo regionale”.