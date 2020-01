L’Aquila – Mercoledì altra giornata di bel tempo con ampie schiarite al mattino e al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra -1°C e +8°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile con sole prevalente su gran parte della regione nelle ore diurne, locali addensamenti sulla costa; cieli prevalentemente sereni in serata, poco nuvolosi sul settore costiero.

In Italia tempo stabile sulle regioni settentrionali eccetto tra Liguria, basso Piemonte ed Emilia con deboli precipitazioni in arrivo, nevose in Appennino oltre i 1100 metri di quota. Nebbie e nubi basse su coste e pianure anche persistenti durante la giornata. Più soleggiato sulle Alpi.

Nubi a tratti anche compatte fin dal mattino sulle regioni centrali adriatiche ma senza fenomeni di rilievo associati. Sereno o poco nuvoloso altrove sia al mattino che al pomeriggio salvo sull’alta Toscana con nubi irregolari e deboli piogge in serata o nottata.

Condizioni meteo stabili al Sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione anche in serata e nottata con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi ovunque.

Temperature in lieve aumento al nord sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)