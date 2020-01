Ingombranti ed immondizia selvaggia, Monticchio non ci sta

Bonificata discarica abusiva a Monticchio, ma il problema si ripropone con regolarità. I residenti: “Servono le telecamere”.

“La frazione di Monticchio è spesso sulle cronache per la pessima situazione in cui versa la zona dedicata ai cassonetti per i rifiuti situata all’ingresso del paese lungo la SP 37. Il posto un po’ isolato e scarsamente illuminato, tre/quattro cassonetti disponibili e l’assenza di educazione civica fanno il resto”. Lo scrive Massimo Scimia a IlCapoluogo.it, aggiungendo: “Oggi, dopo varie segnalazioni, si è giunti alla bonifica dell’area. Un ringraziamento all’Assessorato Comunale competente, all’A.S.M. e, in particolare, agli operatori per l’ottimo lavoro svolto”.

“Spesso – sottolinea Scimia – noi residenti ci scontriamo con chi dimostra poca civiltà, proviamo a difendere la nostra immagine e il nostro territorio ma purtroppo non è semplice… Chiediamo quindi, per l’ennesima volta, che la zona sia sottoposta a videosorveglianza, così da contrastare in modo incisivo il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Intanto lanciamo un appello a chi lascia a terra i rifiuti, incurante del degrado, dell’inquinamento che genera e della mancanza di rispetto per chi svolge quotidianamente un duro lavoro: Pensateci un attimo in più prima di lasciare i vostri rifiuti a terra, fate in modo che quella zona non torni ad essere di nuovo inguardabile. Non è difficile….”.