Convitto Cotugno, insegnanti al lavoro gratis

L’AQUILA – Dal pericolo chiusura ad un’etica condivisa. Insegnanti a lavoro gratis al Convitto Cotugno, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Al Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” l’etica professionale è pratica condivisa. A partire dal 13 gennaio 2020, alcune/i docenti dei Licei annessi doneranno la propria attività professionale, senza oneri per lo Stato, a favore dei convittori e dei semiconvittori che frequentano le scuole secondarie di secondo grado della città.

Questo progetto nasce dalla necessità di un nuovo e più deciso impegno della scuola per la creazione di una civitas morale collettiva, legata all’attivazione di itinerari educativi che possano promuovere processi di crescita umana, civile e culturale sempre più richiesti dalla complessità della società contemporanea.

Il Convitto Cotugno ha l’obiettivo di creare un sistema-scuola che possa potenziare la formazione di futuri cittadini e di future cittadine, capaci di rispondere adeguatamente alla pluralità e alla diversità e in grado di gestire positivamente le relazioni umane e professionali. Per questo i docenti e le docenti dei Licei annessi mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità, in modo da poter costituire essi stessi un modello per le giovani generazioni.