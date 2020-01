Consiglio regionale, sbanca la pagina Facebook: ora nuovo sito

L’Ufficio Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale si rinnova e si apre ancora di più ai social e ai cittadini. Pronto il nuovo sito www.emiciclonews.it con una veste grafica rinnovata, maggiore spazio alle notizie, alle fotografie e alla connessione tra il comunicato stampa e gli oggetti multimediali come le interviste.

Il nuovo sistema, attraverso la piattaforma online “Civicam”, consentirà inoltre l’archiviazione, la selezione e la condivisione, di tutti gli interventi dei consiglieri regionali durante le sedute dell’Assemblea legislativa. Sul fronte dei numeri la pagina Facebook del Consiglio regionale resta tra le più seguite in Italia (5 posto tra le pagine delle Assemblee legislative).

Numeri importanti sui social: sono 8.983 i follower su Facebook (+22 per cento rispetto al 2018), 1.272 su Twitter e 556 su Instagram. Bene anche i dati di Youtube con 109.000 minuti visualizzati e 32.436 visualizzazioni. L’Ufficio Stampa ha inoltre gestito e garantito la diretta streaming di tutte le sedute del Consiglio regionale che registrano il massimo gradimento da parte degli utenti.

La struttura inoltre dal 2018 gestisce la biblioteca “Giuseppe Bolino” che ha fatto registrare 1.000 accessi in biblioteca, 9.700 volumi catalogati, 94 libri dati in prestito. Sono state inoltre 13 le scuole in vista del Consiglio regionale con 800 studenti ospitati all’Emiciclo. L’Ufficio Stampa ha infine curato la pubblicazione “In Nocte conslium”, un testo istituzionale a fumetti rivolto agli studenti abruzzesi che visitano Palazzo dell’Emiciclo.