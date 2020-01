L’Aquila Pizzoli, Sciarra: “Troppo personalismo”

Post L’Aquila Pizzoli, le interviste. Sciarra: “L’atteggiamento non c’è stato, troppo personalismo”. Rotili: “Partita comunque abbastanza organizzata”. Di Girolamo: “Soddisfazione personale e di gruppo”.

Nel post L’Aquila Pizzoli, terminata 3-0, arrivano le parole dei protagonisti. Ai microfoni della stampa, il vice allenatore rossoblù Andrea Sciarra: “Siamo mancati un po’ sotto tutti i punti di vista: è una cosa che ci è capitata anche mercoledì nel match di Coppa contro l’Amiternina. Speriamo sia solo un periodo. L’atteggiamento complessivo della squadra non c’è stato. Abbiamo visto troppo personalismo. L’unica cosa positiva è stata non prendere goal”.

Prosegue Pierpaolo Rotili, allenatore del Pizzoli: “Noi sapevamo di fare una partita a rincorrere e a chiudere gli spazi, senza rinunciare alle nostre ripartenze. La partita è stata comunque abbastanza organizzata. L’Aquila è la prima della classe, ha giocatori di categoria superiore. La partita è stata ragionata e preparata per fare un po’ di densità a centrocampo. È stato un match di sacrificio”.

Conclude Maichol Di Girolamo, portiere de L’Aquila oggi all’esordio in campionato: “È stato l’esordio dal primo minuto in campionato per me. Sono stato felice per questo sia a livello personale, sia di squadra. Sono molto contento. Penso che la cosa più importante sia la collaborazione tra i portieri che abbiamo in squadra. Magari serviva un portiere over, sono contento di poter conciliare le soddisfazioni personali con il percorso di crescita dei ragazzi. Sinopoli e Ranalletta sono importanti per il presente e per il futuro de L’Aquila”.