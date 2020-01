L’Aquila 1927: 3-0 al Pizzoli

L’Aquila 1927 vince la prima partita casalinga del 2020: 3-0 al Pizzoli. Rigori realizzati da Catalli e De Angelis, splendida rovesciata di Carosone.

L’Aquila 1927 vince il primo match casalingo del 2020: 3-0 agli avversari del Pizzoli. Mister Roberto Cappellacci deve fare a meno dello squalificato Di Francia e degli infortunati D’Amico e La Selva, che vanno in panchina e Marchetti, che resta fuori dal campo per problemi al ginocchio ancora da valutare. Dal primo minuto in campo Casimirri.

18′, prima azione del match: ci prova Maisto, la sfera si alza sulla traversa. Un minuto più tardi, staffilata di Rampini che termina di poco a lato. Ma, poco dopo, il risultato si sblocca: rigore procurato da Mohammed, dagli undici metri va Catalli che realizza. Trascorrono tredici minuti e di nuovo il direttore di gara indica il dischetto: questa volta, fallo su De Angelis, che subito dopo si incarica del penalty e infligge la seconda rete di giornata a Muscato 44′, di nuovo De Angelis ha un’ottima chance: l’attaccante rossoblù fa tutto bene, percorre il campo e si avvicina all’area, ma calcia troppo alto. Fine primo tempo, risultato parziale 2-0.

9′ della ripresa, bella punizione di Catalli, Muscati si invola e protegge la porta. Sul ribaltamento di fronte, D’Agostino cerca la porta con un rasoterra, Di Girolamo blocca la sfera. 32′, il portiere rossoblù si ripete con un tentativo di Napoleon. Solo al 40′ L’Aquila riesce a trovare di nuovo la porta, questa volta con una splendida rovesciata di Carosone, entrato un quarto d’ora prima. Niente da aggiungere. Risultato finale, 3-0.

L’AQUILA 1927: Di Girolamo, Casimirri (42′ st Santarelli), Mohammed, Morra, Zanon, Campagna, Pizzola (25′ st Carosone), Rampini (25′ st Passacantando), De Angelis, Catalli (34′ st Di Norcia), Maisto. A disp.: Ranalletta, Cianfrini, D’Amico, Micantonio, La Selva. All. Roberto Cappellacci.

PIZZOLI: Muscato, Rugani, Cremonte (41′ st Di Genova), Dilillo, Esposito, Ursache, Cammarota (22′ st Baldassarra), Napoleon (34′ st Mascioni), Fasciocco, Rotilio, D’Agostino (43′ st Luchetti). A disp.: Ferrante, Sarra, Serpetti, Montorselli, Piri. All. Pierpaolo Rotili.

ARBITRO: Mario Leone (Avezzano).

ASSISTENTI: Guido Alonzi (Avezzano), Mirko Mancini (Avezzano).

AMMONITI: Zanon.

ESPULSI: Piri (dalla panchina).

RECUPERO: 1′ pt.