L’Aquila 1927, Cappellacci attende il Pizzoli

Il mister rossoblù Roberto Cappellacci si prepara al match casalingo contro il Pizzoli: “Ho più paura di quello che faremo noi, perché loro ci metteranno in difficoltà”. Di Francia squalificato, acciacchi per D’Amico e La Selva.

Consueta conferenza prepartita per il mister rossoblù Roberto Cappellacci, che si prepara al match casalingo contro il Pizzoli.

“Del Pizzoli ricordo il campionato dell’anno scorso: con loro abbiamo perso la partita dell’andata e vinto quella di ritorno al 90’. Adesso sta vivendo un momento particolare, ma i valori di questa squadra non sono in discussione: attendono il momento opportuno per ridarsi lo slancio e raggiungere i propri obiettivi in questo campionato. Ho più paura di quello che faremo noi, perché loro ci metteranno in difficoltà. Verranno a fare una partita superiore rispetto a quelle che hanno fatto ultimamente, cercheranno di metterci sotto”.

“Mercoledì scenderemo di nuovo in campo – ha proseguito – non dobbiamo sentire un’eccessiva fatica fisica, ma sentirci sempre dire di essere superiori può farci abbassare la guardia. Il mese di gennaio bisognerà farlo bene, senza passi falsi. Servirà a darci fiducia”.

Di Francia squalificato. D’Amico e La Selva ancora con qualche acciacco, difficile vederli in campo. Problemi al ginocchio per Marchetti.