Donna morta in via Di Vincenzo, eseguita l’autopsia

L’AQUILA – Eseguita l’autopsia sul corpo della donna trovata morta nella sua abitazione in via Giovanni Di Vincenzo.

È stata ritrovata morta la mattina del 7 gennaio, G. B., classe 43, residente in un appartamento in via Giovanni Di Vincenzo. A fare la tragica scoperta, il figlio della donna che – dopo alcuni giorni di assenza – è tornato nella casa in cui viveva con la madre, ritrovandola a terra, ormai priva di vita. Inutile la chiamata al 118, i cui operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non avendo potuto immediatamente certificare la morte naturale della donna, di cui non era chiara nemmeno la data certa del decesso (essendo il figlio rietrato dopo diversi giorni di assenza), dal 118 è partita anche la segnalazione alla polizia. La Questura ha mandato sul posto personale della Squadra Volanti per i rilievi e le indagini di rito passate poi alla Squadra Mobile e coordinate dal pm Simonetta Ciccarelli.

Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia, eseguita nelle scorse ore. Secondo le prime informazioni raccolte, a una prima analisi non sembrerebbero esserci particolari che indichino qualcosa di diverso da morte naturale, ma si attende il deposito e l’analisi degli atti ufficiali da parte del medico legale per chiudere definitivamente la vicenda.