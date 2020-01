Scuola, Open day alla Mazzini Patini

Torna l’appuntamento con le giornate Open Day della scuola media Mazzini Patini dell’Aquila.

Con l’open day la Mazzini Patini aprirà le porte della scuola alle famiglie dei futuri studenti in caso di iscrizione, il cui termine è previsto per il 31 gennaio.

Questi gli appuntamenti dell’open day:

sabato 11 gennaio, dalle 16 alle 19, si potrà visitare il plesso della Patini, in via Antica Arischia a Pettino, mentre domenica 12 gennaio, dalle 10 alle 13, quello della Mazzini in via Salaria Antica Est, a Pile.

Gli alunni che attualmente frequentano le classi quinte della scuola primaria e i loro genitori saranno accolti dai docenti, che li accompagneranno nelle aule, in biblioteca e nella n palestra, nelle aule speciali per l’informatica, la musica, la scienza e l’arte.

Durante l’open day si potrà partecipare ai vari laboratori didattici, per “assaporare” l’atmosfera che si respira nella nuova scuola, chiedere informazioni sull’orario delle lezioni, sulle lingue straniere, sull’ampliamento dell’offerta formativa e le varie attività proposte.

Sia alla Mazzini che alla Patini sono attivi corsi a indirizzo musicale.

Gli allievi delle orchestre delle due scuole daranno prova delle loro competenze, con un concerto di benvenuto in programma per sabato 11 gennaio alla Patini alle 18, con anteprima alle 17.15 di brani per ensemble, e domenica alla Mazzini alle 12.

Ad accogliere i futuri studenti nei plessi saranno il dirigente scolastico Marcello Masci, i docenti e il personale Ata, pronti a rispondere alle domande delle famiglie: gli alunni della primaria potranno prendere parte ai vari laboratori proposti.