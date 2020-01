L’Aquila – Condizioni di tempo stabile nel weekend con locali schiarite alternate a qualche nube sparsa sia nella giornata di sabato sia poi domenica; tempo asciutto nelle ore serali. Temperature comprese tra -2°C e +6°C.

In Abruzzo tempo in prevalenza asciutto nel fine settimana con ampie schiarite nella giornata di sabato su gran parte del territorio nubi diffuse domenica con possibili locali piogge sulla costa meridionale. In serata il tempo si manterrà asciutto anche se con qualche nube.

In Italia tempo stabile al Nord grazie all’anticiclone con cieli sereni o poco nuvolosi sia la mattino che al pomeriggio. Possibilità di nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana specie di notte e al mattino.Locali addensamenti sulla Toscana al mattino ma con tempo asciutto, ampie schiarite sulle restanti regioni centrali. Tempo stabile anche nel pomeriggio ed in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità irregolare in transito al Sud per gran parte della giornata ma con tempo asciutto, salvo locali piogge su Molise, Puglia settentrionale e Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo specie al Centro-Sud.

(Centro Meteo Italiano)