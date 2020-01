L’Aquila per la pace, la bandiera bianca sventola su Collemaggio

Iran: pace e fratellanza tra i popoli, bandiera bianca sulla Basilica di Collemaggio. Il Comune aderisce alla campagna lanciata dall’architetto Forouzanfar.

Una bandiera bianca sul torrione della Basilica di Collemaggio in segno di pace e fratellanza dei popoli. Anche il Comune dell’Aquila aderisce alla campagna lanciata dall’architetto iraniano Mohammad Hassan Forouzanfar, raccolta anche in Italia, che ha realizzato dieci immagini in cui vessillo bianco sventola su dieci tra i monumenti più importanti dell’Iran, la maggior parte dei quali figura nella lista dei patrimoni mondiali dell’umanità stilata dall’Unesco. Una iniziativa con cui si intende sensibilizzare la comunità mondiale sui pericoli di un conflitto armato nel paese mediorientale.

“Con la Basilica di Collemaggio si identifica lo straordinario messaggio di riconciliazione, concordia e perdono lanciato da Papa Celestino V nel 1294 e che nel corso dei secoli è stato tramandato attraverso la Festa della Perdonanza Celestiniana, recentemente iscritta a patrimonio immateriale dell’Unesco. – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – In nome di questa importante eredità, culturale, spirituale e intellettuale L’Aquila intende lanciare un messaggio, affinché la bellezza, non solo dei luoghi materiali, e l’arte possano smorzare i venti di guerra che spirano da giorni sull’Iran”.