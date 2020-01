Il ballerino di Avezzano Ayoub Haraka è nella scuola di Amici

Abruzzese, nato e cresciuto ad Avezzano e insegnante di break dance presso il Paq dell’Aquila, il giovanissimo Ayoub Haraka è il nuovo allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ayoub Haraka, 23 anni, è un giovane molto determinato; aveva già tentato di entrare nel fortunato format di Amici lo scorso anno ma non aveva vinto.

Amici di Maria De Filippi è un talent show dal quale sono usciti dalle varie edizioni talenti musicali come Emma Marrone o Alessandra Amoroso; o ballerini di fama internazionale come Leon Cino o Anbeta Torimani.

Va in onda dal 22 settembre 2001 con le sue 19 edizioni a oggi è il più longevo della televisione italiana.

Un altro giovane talento abruzzese e che parla un po’ anche aquilano ad Amici; nel programma infatti c’è anche la cantante Annalisa Andreoli, nata e cresciuta all’Aquila, che svolge il ruolo di vocal coach.

Ayoub si era sfidato con la ballerina Valentina che poi è arrivata alla fase finale del programma. Dopo averci riprovato sfidando il ballerino Federico, Ayoub è entrato nella scuola di Maria De Filippi battendo il ballerino Vincenzo.

Ayoub Haraka insegnato alla scuola di danza di Avezzano “Harmony” dove si è formato seguito da Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini.

Da tempo è anche insegnante di Break dance al Paq center dell’Aquila; la scuola di arti performative di Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini.

Il professore di danza della scuola di Amici Timor Steffens ha voluto rivedere l’esibizione dell’avezzanese perché era rimasto colpito dalla sua bravura, tecnica e determinazione, scegliendo poi Ayoub sostenendo di “avere più possibilità di entrare al serale”.

L’insegnante di danza gli ha spiegato che, “non deve mai stare tranquillo e di sentirsi in sfida continua, sia nella scuola come in una compagnia di ballo, è motivo di stimolo e quindi di crescita. Insomma, non deve adagiarsi nei panni di miglior ballerino”.

foto id=[93712]

Il professore ha scelto alla fine Ayoub perché ritiene abbia più possibilità di prepararsi al meglio per il “Serale”, (che sarebbe la fase finale del programma), nel tempo che rimane.

“Siamo felicissime e orgogliose che per il nostro Ayoub si siano spalancate le porte del programma Amici. È un giovane di talento che ha alle spalle tanti anni di gavetta e sacrificio. Da parte delle direttrici del Paq e di tutti gli allievi del centro di arti performative che ormai da lustro alla nostra città……un grandissimo VIVA AL LUPO YUBA!!!!”, è il commento rilasciato al Capoluogo da Eleonora ed Alice.

Cos’altro aggiungere? Un grande in bocca al lupo ad Ayoub e che porti alla ribalta anche il suo Abruzzo, da tutta la redazione del Capoluogo!