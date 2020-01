Ritrovata la 17enne scomparsa da Vittorito

E’ stata ritrovata nella tarda serata di ieri, ospite di un suo amico, la 17enne di cui si erano perse le tracce a Vittorito.

La ragazza, in buone condizioni di salute, è stata ritrovata a Guardiagrele.

Come riporta OndaTv, l’allarme era scattato quando la ragazza, uscita per andare a scuola, non aveva fatto poi rientro a casa: era stata segnalata la sua presenza su un treno diretto verso il pescarese.

I Carabinieri di Sulmona, di concerto con la Prefettura, hanno indirizzato quindi lì le ricerche, trovandola infine nella tarda serata di ieri.