MAXXI L’Aquila, slitta l’inaugurazione

L’AQUILA – Ci sarà ancora da attendere per l’inaugurazione del MAXXI, prevista inizialmente per il 18 gennaio. La cerimonia di riapertura slitta a marzo.

Se ne parlerà a marzo per l’inaugurazione del MAXXI presso Palazzo Ardinghelli, prevista per il 18 gennaio; con l’inaugurazione slitterà anche il Workshop formativo Mediatori Culturali e gli altri eventi previsti nei giorni precedenti.

Lo conferma al Capoluogo.it il segretario generale del MAXXI, Pietro Barrera: “La cerimonia ufficiale con il ministro e l’ambasciatore russo slitta a marzo per via di normali problemi di agenda degli interlocutori più importanti, per cui non è stato possibile organizzare l’evento in queste settimane. Comunque la tabella di marcia complessiva resta la stessa, per cui l’apertura definitiva al pubblico resta prevista per il 20 o 21 giugno“.

Insomma, problemi d’agenda ma nessun ritardo nei lavori: “Martedì prossimo saremo di nuovo a L’Aquila per verificare alcuni aspetti tecnici, ma fortunatamente sta andando tutto bene per quanto riguarda i lavori“.