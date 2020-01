Il rifugio Duca degli Abruzzi sul National Geographic

Il rifugio Duca degli Abruzzi avvolto da neve e ghiaccio finisce sul National Geographic.

Ad oltre 2300 metri, il rifugio Duca degli Abruzzi svetta in mezzo ad una distesa bianca di neve, immortalato da Andrea Tomassetti.

Il fenomeno si chiama galaverna ed è un deposito di ghiaccio in forma di aghi, scaglie o superficie continua ghiacciata su oggetti esterni, che può prodursi in presenza di correnti umide e temperatura al di sotto dello zero.

Uno spettacolo non inusuale – anche a febbraio 2019 era stato immortalato così da Denio Di Nardo – ma che resta incredibilmente affascinante e suscita stupore in tutto il mondo.