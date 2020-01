Il nuovo Prefetto Cinzia Torraco: “L’Aquila guardi al futuro con fiducia”

L’AQUILA – Incontro con il nuovo Prefetto Cinzia Torraco, insediatasi il 7 gennaio scorso.

Ha gestito il terremoto del 6 aprile 2009 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dal 7 gennaio è il nuovo Prefetto dell’Aquila, con nomina del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019. Il nuovo Prefetto Cinzia Torraco ha incontrato la stampa questa mattina per il primo incontro ufficiale, durante il quale ha ripercorso la sua attività professionale.

Entrata nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno il 30 dicembre 1987, Cinzia Torraco è stata destinata alla Prefettura di Terni ed in seguito trasferita nel 1990 al Ministero dell’Interno, dove ha prestato servizio fino al 2002 presso la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi quale funzionario addetto all’ Ufficio di Coordinamento e Affari Generali. Il 1° luglio 2001 è stata promossa alla qualifica di Viceprefetto e dal gennaio 2002 al luglio 2006 è stata Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali nell’ambito della Direzione Centrale delle Risorse Umane presso il Dipartimento Affari Interni e Territoriali. Successivamente ha ricoperto incarichi presso il Dipartimento Libertà Civili e l’Immigrazione e presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ove ha svolto le funzioni di Vice capo di Gabinetto del Capo Dipartimento. Nel 2010 ha ricoperto l’incarico di Viceprefetto Vicario della Prefettura di Perugia, svolgendo successivamente dal gennaio 2011 e fino al 2013 le funzioni di Capo di Gabinetto del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali. Il 17 dicembre 2013 è stata nominata Prefetto, assumendo le funzioni di Direttore Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Dal 5 settembre 2016 al 6 gennaio 2020 ha ricoperto l’incarico di Prefetto di Grosseto. Il 21 dicembre 2019 è stata nominata dal Consiglio dei Ministri Prefetto della provincia dell’Aquila, assumendone le funzioni dal 7 gennaio 2020.

“Mi piace pensare – ha sottolineato il Prefetto Cinzia Torraco in conferenza stampa – che ci sia un filo ideale tra L’Aquila e il mio precedente incarico a Grosseto: intanto San Bernardino, le cui spoglie sono conservate in questa città, è nato Massa Marittima, in provincia di Grosseto e anche il Prefetto Linardi vi ha prestato servizio”. Il Prefetto Cinzia Torraco ha tenuto anche a sottolineare la sua vicinanza al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del quale ha potuto apprezzare direttamente “professionalità e dedizione” nei suoi anni di servizio al Dipartimento. “Proseguirò nel solco tracciato dal Prefetto Linardi – ha sottolineato il nuovo Prefetto – con l’obiettivo di potenziare e promuovere la tutela della legalità in tutta la filiera degli appalti e delle opere pubbliche. Mi aspetto la collaborazione di tutti”. Il Prefetto ha comunque parlato della gestione della ricostruzione come “un buon modello“, che ha messo in campo “tutte le misure per prevenire tentativi di infiltrazione, anche attraverso le interdittive antimafia”.

La dottoressa Cinzia Torraco ha anche annunciato la volontà di visitare personalmente tutti i Comuni, a partire da quelli colpiti dal terremoto e proprio a riguardo del sisma ha sottolineato: “Accanto all’obiettivo primario della ricostruzione, non bisogna trascurare l’obiettivo parallelo di rigenerare la fiducia dei cittadini nell’operato delle istituzioni”. E sull’Aquila ha aggiunto: “Sono arrivata il 6 gennaio e ho visto un centro storico bellissimo, vitale. L’Aquila e i suoi cittadini devono avere fiducia nel futuro e guardare avanti; nell’incontro con il sindaco mi è stata comunicata la candidatura a Città della Cultura e credo che L’Aquila abbia tutte le carte in regola per raggiungere questo e altri obiettivo. Da parte mia faccio il tifo e un grande in bocca al lupo alla città”.