Il Nuovo Basket Aquilano trionfa al 15° Torneo Befana Rieti

Ancora soddisfazioni per lo pallacanestro cittadina, con il Nuovo Basket Aquilano che porta a casa la 15^ Edizione del Torneo Internazionale Giovanile Befana di Rieti – Memorial Sandro Cordoni.

Alla manifestazione, tra le maggiori in Italia per numero di partecipanti e la tra più prestigiose nel panorama del basket giovanile, hanno partecipato oltre 50 squadre da tutt’Italia e dall’estero suddivise nelle 6 categorie e la società del PalaAngeli ha conquistato la quarta Coppa nelle 15 edizioni finora disputate (anche due finalissime nel palmares del sodalizio aquilano) vincendo nell’Under 13 al termine di un Torneo giocato fin dalle qualificazioni con grande autorità e qualità tecniche.

I ragazzi del Nuovo Basket Aquilano, dopo aver superato la Stella Azzurra Roma ed il Magic Chieti nel girone di qualificazione si sono poi imposti in una semifinale davvero di alto livello, come riconosciuto dai numerosi addetti ai lavori presenti, all’Aurora Desio, avendo la meglio sui quotati lombardi per 78-70.

Nell’atto conclusivo la vittoria nella Finalissima per il Titolo contro i toscani del Castel Fiorentino, in una gara vinta con personalità per 68-55.

I ragazzi aquilani sono stati premiati nel corso della splendida cerimonia conclusiva, svoltasi davanti a circa 3000 presenti nel magico scenario del PalaSoujuorner. Questi gli atleti in campo a Rieti: Stefano Castri, Pietro Alfonsetti, Alessandro Del Bene, Luca Olivieri, Luca Bazzucchi, Andrea lepidi, Lorenzo Santomaggio, Filippo Cipollone, Flavio Daniele, Justice Pasqualone, Giorgio Etere e Simone De Benedictis.