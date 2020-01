Valle Subequana, telecamere intelligenti: 12 Comuni blindati

L’AQUILA – Telecamere intelligenti in arrivo per 12 Comuni della Valle Subequana. Il progetto è pronto: si giungerà ad una videosorveglianza intercomunale, che sia di supporto all’attività delle forze dell’ordine.

Il progetto potrebbe essere ultimato nel 2020. Prevede l’installazione di un sistema di videosorveglianza in Valle Subequana che potenzierà la sicurezza in 12 Comuni. Si tratta di: Acciano, Barisciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, Sant’Eusanio Forconese, San Demetrio ne’ Vestini, Tione degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo, Comuni compresi nell’area omogenea 8 e Prata d’Ansidonia.

In questi giorni i Comuni stanno approvando la convenzione per definire realizzazione e gestione dell’impianto di videosorveglianza. Il finanziamento è stato concesso nel 2018 dall’Ufficio speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Pronto il progetto esecutivo che prevede costi per 700mila euro.

Il sistema dovrà permettere la registrazione di scenari che supportino l’attività delle forze di polizia, per contrastare e prevenire atti illegali e efficientare le condizioni di sicurezza. Un’autentica rete per la sicurezza, finalizzata a creare una governance territoriale tra tutti gli enti comunali interessati.

Le telecamere saranno collegate alle centrali delle forze dell’ordine. Strategica sarà la posizione in cui saranno collocate: su tutte le strade di accesso ed uscita dai territori dei Comuni interessati. Consentiranno di intercettare un’auto che risulta rubata non appena si trovi all’ingresso dell’area, grazie al riconoscimento del numero di targa.

Prioritarie per la vigilanza, come riporta Il Centro, saranno ritenute le seguenti aree: accessi viari, vie di ingresso e uscita dai centri abitati, aree di interesse comunale, strade principali, aree di specifico interesse storico o culturale, scuole ed edifici comunali. Il monitoraggio sarà continuo, h24. Per la lettura delle targhe saranno installati varchi elettronici nei punti di accesso dei centri.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un’infrastruttura wireless per interconnettere le telecamere alle centrali di videoregistrazione delle sedi comunali. Sistema che sarà centralizzato un un’unica sala di controllo, che sarà inserita all’interno della sede dei Carabinieri dell’Aquila. Per la realizzazione di una tale connessione sarò necessaria l’installazione di 11 ponti radio, che permetteranno di ricevere il segnale dalla Maiella, dove sono stati posizionati alcuni ripetitori.