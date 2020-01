L’Aquila, mezzo milione di euro al Comune con le multe

Quasi mezzo milione di euro nelle casse del Comune dell’Aquila grazie alle multe dello scorso 2019.

458 mila euro, questa la cifra precisa a fronte delle 2737 multe inflitte agli automobilisti, soprattutto per divieto di sosta.

La somma si riferisce al netto di multe annullate o archiviate per le più svariate ragioni.

Questi introiti, tuttavia, fanno parte del “fondo crediti di dubbia esigibilità” visto che non sempre chi prende la multa la paga e, spesso, si tratta di persone che risultano nullatenenti.

Il Comune, nel bilancio di previsione triennale 2019/2022, aveva previsto una somma più alta e quella comunque prevista per il 2019 è di poco inferiore ai livelli degli anni passati. Per quanto riguarda il 2020, sempre in base allo stesso documento programmatico, si prevede di incassare 600 mila euro e lo stesso discorso vale anche per il 2021.

A quanto pare sembra che la cifra sia destinata a salire nei prossimi anni, arrivando a superare gli 800 mila euro circa.

Come riporta Il Centro, la legge statale prevede in modo chiaro come debbono essere impiegati questi introiti.

La metà di quella somma, per legge, va destinata al miglioramento della viabilità per sostituire, modernizzare e mettere a norma la segnaletica stradale.

Sempre per legge, gli introiti vanno erogati pure per la sicurezza nelle strade a favore di utenti quali bambini, ciclisti, anziani, disabili e pedoni. Ma anche manutenzione di barriere, sistemazione del manto stradale. Previsti anche soldi per lo svolgimento, da parte di organi della polizia locale, di corsi didattici in tutte le scuole finalizzati all’educazione stradale.