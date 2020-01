Coppa Italia, L’Aquila 1927 vince contro l’Amiternina

L’Aquila 1927 vince il turno di Coppa Italia contro l’Amiternina per 2-1: le reti di Carosone e Pizzola, risponde Moreno, ma non è abbastanza.

Vittoria in Coppa Italia per L’Aquila 1927: sul campo dell’Amiternina, i rossoblù di mister Roberto Cappellacci si impongono per 2-1 sugli avversari, passando il turno. Formazione, naturalmente, rivisitata per la compagine: esordio per Di Girolamo, schierati dal primo minuto Casimirri e Passacantando. Torna titolare, per l’occasione, Pizzola. Panchina, e un po’ di riposo, per i soliti componenti dell’undici di partenza.

Le reti de L’Aquila giungono nel primo tempo: violano la rete protetta da Ludovisi rispettivamente Carosone e Pizzola al 35’ e al 39’ minuto. L’Amiternina tenta di reagire nella ripresa, ma la rete di Ramos Moreno al 52’ non basta: è L’Aquila a spuntarla e ad accedere al turno successivo.

L’AQUILA 1927: Di Girolamo, Campagna, Casimirri, Passacantando, Zanon, Di Francia, La Selva, Di Norcia, Carosone, Catalli, Pizzola. A disp.: Ranalletta, Santarelli, Cianfrini, D’Amico, Mohammed, Sinopoli, Marchetti, Micantonio, Maisto. All. Cappellacci.

AMITERNINA: Ludovisi, Romano, Di Alessandro M., Valente, Angelone, Carrato, Pavlovskis, Di Alessandro D., Ramos Moreno, Alfonsi, Salvato. A disp.: Di Domenico, Padovani, Tinari, Fischione, Stoppaccioli, Bizzini, Sebastiani, Scarsella, Lepidi. All. Volpe.