Sulmona, Di Masci pronto a sfiduciare la sindaca Casini

Annamaria Casini verso la sfiducia, Di Masci annuncia la richiesta di Consiglio comunale.

Sembra giunta al capolinea l’esperienza amministrativa della Giunta di Annamaria Casini, dopo l’annuncio da parte di Bruno Di Masci di ritirare i due assessori e chiedere un Consiglio comunale per proporre una mozione di sfiducia al sindaco.

“Non vogliamo lasciare in sospeso pratiche in dirittura d’arrivo, subito dopo ritireremo i nostri assessori di riferimento mettendo fine a un’esperienza amministrativa che non ha più senso portare avanti“. Così proprio Di Masci, che – come riporta Il Centro, chiarisce: “Nei prossimi giorni chiederemo la fissazione di un Consiglio comunale in cui presenteremo una mozione di sfiducia al sindaco. Il nostro sostegno al sindaco, e l’abbiamo sottolineato fin dall’inizio, mirava solo a evitare un lungo commissariamento con ripercussioni letali per la città. Non dimentichiamo che io ero avversario della Casini. Una scelta che abbiamo pagato duramente con il nostro partito che ha avviato provvedimenti disciplinari nei nostri confronti proprio per aver deciso di appoggiare il sindaco. In quel momento per noi contava solo la città e siamo andati avanti dritti verso l’obiettivo, convinti che fosse la cosa più giusta da fare. La stessa convinzione che abbiamo oggi, perché il sindaco deve ammettere che la sua esperienza a Palazzo San Francesco è giunta al capolinea e ridare la parola agli elettori».

Per quanto riguarda i “numeri” della sfiducia, con Di Masci potrebbero votare la sfiducia al sindaco i due componenti del gruppo del Pd, la leghista Roberta Salvati, Elisabetta Bianchi, Mauro Tirabassi e Maurizio Balassone. Contrario il consigliere comunale Andrea Ramunno.