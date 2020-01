Premio Ulisse Nurzia, il torrone dei bambini: i vincitori

L’AQUILA – Premio Ulisse Nurzia, ecco i vincitori tra i partecipanti alla gara dolciaria, con protagonista la scuola San Francesco.

I vincitori sono stati proclamati ieri, lunedì 6 gennaio, in Piazza Duomo. Si tratta di: Federico Larcinese, della classe IV, che conquista il primo posto, secondo posto per Rebecca e Samuele De Simone, classi IA e IV A e terzo gradino del podio per Laura De Felice, classe IIA. Menzione d’onore, infine, per: Giulia e Martina Manetta, delle classi IIA e VA.

Il Premio Ulisse Nurzia, alla prima edizione, ha visto i ragazzi partecipanti ricevere la ricetta originale del torrone, per poi prepararlo a casa con l’aiuto dei propri genitori. Quindi la proprie creazioni sono state consegnate presso il Bar Nurzia. A raccolta completa sono partite le degustazioni degli esperti della famiglia Nurzia.

Premiato il torrone che di più di è avvicinato all’originale, tenero al cioccolato. Ieri, per l’appuntamento in Piazza Duomo, con la Befana dei Vigili del Fuoco, la premiazione dei piccoli pasticceri, tutti bravi, curiosi e contenti di essersi messi alla prova in un’attività originale e creativa.