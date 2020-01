Lutto a Trasacco, Erica Nazzicone muore a soli 26 anni

Stroncata da un malore a soli 26 anni, lutto cittadino a Trasacco per la morte di Erica Nazzicone.

“Ci stringiamo nel dolore ai familiari di Erica Nazzicone. È una perdita che ci lascia sconvolti. Erica aveva tutta la vita davanti. A nome dell’amministrazione comunale esprimo il nostro cordoglio e la nostra profonda vicinanza alla famiglia di Erica”. Così il primo cittadino Cesidio Lobene, sulla morte della giovane, avvenuta questa mattina a soli 26 anni.

La giovane, molto nota a Trasacco, anche per la pasticceria che gestiva insieme alle sorelle, nei giorni scorsi si era recata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Avezzano con forti dolori. Dopo le dimissioni, questa mattina la giovane donna è stata nuovamente ricoverata, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Le cause della morte sarebbero riconducibili a un malore, ma probabilmente sarà disposta l’autopsia per far piena luce sul prematuro decesso.

Intanto, l’amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino per il giorno dei funerali.