Lotteria Italia, record di vendite in Abruzzo: 100 mila euro nel Chietino

Vendite record in Abruzzo di biglietti della Lotteria Italia la cui estrazione c’è stata ieri, giorno dell’Epifania.

La Lotteria Italia è legata alla trasmissione Rai “I Soliti Ignoti” e i biglietti vincenti sono stati svelati durante la diretta tv.

A fronte dei quasi 180 mila biglietti della lotteria venduti in Abruzzo, la dea bendata ha baciato solo Torino di Sangro, nel Chietino, dove sono stati vinti 100 mila euro.

Questi i biglietti vincenti legati ai primi premi:

Il primo premio del valore di 5 milioni di euro – biglietto O 005538 venduto a Torino;

Il secondo premio da 2 milioni e 500 mila euro – biglietto P 463112 venduto a Gonars (Udine);

Il terzo premio da 1 milione e 500 mila euro – biglietto N 121940 venduto a Roma distributore locale;

Il quarto premio da 1 milione – biglietto P 370303 venduto ad Erba (Como);

Il quinto premio da 500 mila euro – biglietto C 127922 venduto a Lucca.

Come riporta Agipro, l’Abruzzo registra un trend di vendita per la Lotteria Italia 2019 in linea con il calo nazionale: 179mila tagliandi staccati, il 4,7% in meno sull’edizione precedente.

A livello provinciale, L’Aquila e Chieti sono praticamente appaiate nelle vendite, con oltre 53 mila tagliandi staccati ma, mentre a L’Aquila il calo è abbastanza contenuto (-0,2%), a Chieti si registra un crollo del 15,1% (rispetto agli oltre 63mila biglietti dell’edizione precedente).

Stabile il dato delle vendite di Teramo (40.620, +0,3%), in aumento invece a Pescara (30.960, +2,4%).