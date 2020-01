Lorenzo De Lauretis torna in tv, l’aquilano protagonista a La Pupa e il Secchione

L’AQUILA – Lorenzo De Lauretis di nuovo in tv. L’aquilano, vincitore del titolo di più Intelligente d’Italia nel concorso Brain del 2018, su Italia Uno, nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

La trasmissione torna su Italia Uno, condotta da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani. Tra i secchioni l’intelligenza aquilana di Lorenzo De Lauretis, laureato in Informatica all’Università dell’Aquila.

De Lauretis non è nuovo in quanto a comparse televisive. Lo scorso marzo fu protagonista in una puntata del programma Mediaset Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis. Ora è partita una nuova avventura mediatica per l’aquilano, a fianco di una delle Pupe che avrà la missione di formare sulla cultura generale durante il percorso del programma tv.