L’Aquila, il Caffè Cavour pronto per l’inaugurazione

L’AQUILA – Torna in centro storico il Caffè Cavour. I dettagli dell’inaugurazione.

È prevista per sabato 18 gennaio l’inaugurazione del Caffè Cavour, che torna in centro storico, in piazza San Marco. L’attività, gestita da Giovanni Bravi e Gabriele Scimia, può contare su duecento metri quadrati di accoglienza nel noto stile del locale ma in una nuova ottica di gestione del tempo e dell’offerta.

Previsto un servizio di aperitivo e di ristorazione, quindi i due momenti del pre cena e del dopo cena non saranno più spezzati ma anzi troveranno un collante nel momento della cena nel soppalco con i tavoli riservati alla ristorazione. Il tutto accompagnato dalla musica: “Sarà un servizio integrato – aveva spiegato Bravi al Capoluogo.it – che permetta a chi ci verrà a trovare di poter rimanere con noi dall’aperitivo al dopo cena. Cercheremo di riportare un po’ di giusta movida a L’Aquila, senza gli eccessi di cui si sente spesso parlare attualmente, puntando a un mix della vecchia clientela che ci auguriamo ci venga a trovare e dei nuovi clienti che spero non rimanga delusa da noi”.

Appuntamento quindi per sabato 18 gennaio per l’inaugurazione.