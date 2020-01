L’Aquila, anziana ritrovata morta in casa

Donna di 76 anni ritrovata morta in casa, indaga la polizia.

È stata ritrovata morta questa mattina G. B., classe 43, residente in un appartamento in via Giovanni Di Vincenzo. La donna, vedova, viveva con il figlio che però – secondo una prima ricostruzione ancora da verificare – non tornava abitualmente a casa e mancava da casa da qualche giorno. Questa mattina, al suo rientro, il tragico ritrovamento, che ha fatto scattare l’allarme che ha portato sul posto 118 e polizia.

Sul corpo dell’anziana è stata disposta l’autopsia per accertare le precise cause della morte. Al momento non viene esclusa nessuna pista, in quanto non è stato possibile – al momento – attestare la morte naturale della donna. Da qui la necessità dell’autopsia. Indaga la polizia, con il coordinamento del pm Simonetta Ciccarelli.